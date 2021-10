VIDEO: James Harden provoca Dwight Howard durante una pausa e gli fa prendere un tecnico

Era solo preseason, ma tra Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets si sono già visti alcuni segni di rivalità. Le due squadre, favorite per arrivare alle Finals nelle rispettive Conference, si sono scontrate allo Staples Center, dove i Nets hanno vinto con un ottimo quarto quarto tra le tantissime assenze. Tra di esse anche quella di James Harden, che ha però trovato il modo di impattare la partita anche da bordocampo.

Durante una pausa per l’instant replay, Harden si è avvicinato a Dwight Howard e probabilmente lo ha provocato, portando il lungo giallo-viola a rispondere troppo aggressivamente e prendere così un fallo tecnico. Una decisione arbitrale importante, visto che Howard non ha concluso la sua partita perché espulso per 6 falli poco dopo. I due sono stati compagni a Houston in passato, ma stando ai rumors il loro rapporto da allora non sarebbe proprio dei migliori.

Nets’ James Harden trolls Lakers’ Dwight Howard into a technical foul during a review of a Howard flagrant foul. pic.twitter.com/C4m2DkTPRG — Ben Golliver (@BenGolliver) October 3, 2021