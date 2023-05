VIDEO: Jokic tira una gomitata al proprietario dei Phoenix Suns

Nikola Jokic dei Denver Nuggets ha commesso un fallo tecnico nella partita dei playoff NBA della sua squadra contro i Phoenix Suns quando ha dato una gomitata al proprietario dei Suns, Mat Ishbia, dopo che la palla è uscita dal campo.

I Suns stavano cercando di pareggiare la serie sul 2-2 in modo da tornare a Denver in pareggio per Gara 5.

Ecco un videoclip dello scontro ravvicinato tra i due:

Jokic just shoved Mat Ishbia pic.twitter.com/adW03mmExW — Cage (@ridiculouscage) May 8, 2023

Non sorprende che i fan NBA abbiano avuto molte reazioni su Twitter dopo lo scambio di Nikola Jokic con Mat Ishbia.

Alla fine fortunatamente tutto si è risolto con un nulla di fatto e i Phoenix Suns hanno battuto i Denver Nuggets di un Nikola Jokic stratosferico da 53 punti.

Naturalmente il serbo non ha tirato una gomitata di proposito al proprietario dei Suns. Poteva essere lui come poteva essere chiunque, si è proprio trovato casualmente sulla traiettoria e ha ricevuto questa leggera gomitata che gli ha fatto perdere l’equilibrio, facendolo andare all’indietro.

Non crediamo che ci saranno squalifiche per Jokic in vista di gara-5, al massimo una multa perché comunque è sbagliato che si intrattenga con i tifosi durante la gara.

