VIDEO: Josh Giddey firma il MIRACOLO, Chicago batte i Lakers con una tripla da centrocampo

Una notte incredibile in NBA, con un finale da brividi che entra di diritto tra le giocate più spettacolari della stagione. Josh Giddey diventa l’eroe degli Chicago Bulls, segnando una tripla da centrocampo sulla sirena che regala una clamorosa vittoria contro i Los Angeles Lakers.

Josh Giddey decisivo con una tripla doppia da urlo in Chicago-Lakers

L’australiano mette a referto una straordinaria tripla doppia da 25 punti, 14 rimbalzi e 11 assist, ma soprattutto risponde con una magia all’ultimo canestro di Austin Reaves. Il giocatore dei Lakers aveva appena portato avanti i suoi con una penetrazione vincente, facendo credere a tutti di aver chiuso i giochi.

Lakers beffati nel finale: da +5 alla sconfitta

A 13 secondi dal termine, i Lakers sembravano ormai in controllo con un vantaggio di 115-110. Ma i Bulls non si sono arresi, costruendo un incredibile parziale culminato nel tiro impossibile di Giddey. Un colpo durissimo per i gialloviola, che nonostante un’ottima prova di Reaves (30 punti) e la quasi tripla doppia di Luka Doncic (25 punti, 10 rimbalzi, 8 assist) vedono sfuggire una vittoria che sembrava già in cassaforte.

Bulls in crescita, Lakers in difficoltà

Con questa vittoria, Chicago continua a mostrare segnali di crescita, mentre i Lakers devono fare i conti con un’altra sconfitta evitabile, complice un finale gestito male. La corsa ai Playoff NBA entra nel vivo e ogni partita può fare la differenza nella lotta per la postseason.

