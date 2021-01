VIDEO: Kyrie Irving è riuscito a dare la sua maglia a Bam Adebayo “di nascosto”

Un paio di giorni fa, al termine della partita tra Brooklyn Nets e Miami Heat, Kyrie Irving e Bam Adebayo avrebbero voluto scambiarsi le maglie in segno di amicizia e sportività, azione interrotta però dalla security del Barclays Center, che ha allontanato i due per evitare che rimanessero troppo a contatto e rischiassero di contagiarsi, in linea con i protocolli anti-Covid della NBA. I due erano apparsi subito contrariati, ma avevano sul momento dovuto accettare le regole.

Un giorno dopo, stessa scena o quasi: stavolta però Irving e Adebayo erano preparati. Lo scambio è avvenuto, in maniera meno plateale: il playmaker dei Nets si è tolto la maglia e l’ha passata “di nascosto” all’avversario, il quale si è poi allontanato infilandosela sotto la propria divisa. Virgolette d’obbligo perché, sebbene Irving e Adebayo abbiano fatto di tutto per non essere visti, sono stati colti in flagrante dalle telecamere lungo tutto il siparietto.

