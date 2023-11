VIDEO: la folle corsa di Lo e Shields per evitare un fallo tecnico (senza successo)

Ieri sera a Belgrado l’Olimpia Milano si è imposta con autorità sulla Stella Rossa, merito soprattutto di un secondo tempo perfetto e di Maodo Lo da 32 punti (career-high in EuroLega) e nominato MVP del turno (insieme a Shane Larkin dell’Efes). Ma nel terzo quarto, proprio quando Milano stava iniziando a scappare, c’è stato un momento in cui per errore l’Olimpia ha schierato 6 giocatori in campo. Lo staff di Ettore Messina se n’è accorto quasi immediatamente, richiamando i due atleti più vicini in panchina.

Lo e Shields si sono girati e hanno iniziato a correre il più veloce possibile verso la panchina, per evitare che gli arbitri se ne accorgessero. Missione fallita: uno degli ufficiali di gara ha fischiato prima che i due mettessero piede fuori dal campo, e successivamente ai meneghini è stato assegnato un fallo tecnico di squadra. Un tiro libero che per fortuna dell’Olimpia non ha aperto spiragli per la Stella Rossa, che anzi è sprofondata da -10 al -22 finale. Ma sicuramente una scena divertente da rivedere a posteriori.

Il regolamento infatti proibisce ovviamente alle squadre di schierare più di 5 giocatori contemporaneamente, se Lo o Shields fossero riusciti ad uscire dal campo prima che uno degli arbitri se ne fosse accorto però non sarebbero stati punibili.

6⃣ Milan players on the court in Belgrade 📊 They weren't fast enough to avoid the technical foul 😅 pic.twitter.com/Wp2otUBlUC — BasketNews (@BasketNews_com) November 24, 2023

Foto: Olimpia Milano