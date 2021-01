[VIDEO] La geniale trovata di un autolavaggio di Houston: “Cestina qui la tua canotta di James Harden”

L’ostilità di Houston nei confronti di James Harden è ufficialmente iniziata. Dopo che l’ex MVP ha esaudito il suo desiderio ed è stato finalmente spedito dagli Houston Rockets ai Brooklyn Nets in uno scambio pazzesco, i cittadini di Clutch City stanno iniziando a sbarazzarsi delle loro amate maglie #13.

In un video, un dipendente di un autolavaggio ha preso una maglia nera di Harden da un cliente e l’ha messa in un cestino con l’etichetta “Cestina qui la tua canotta di James Harden”.

A Car Wash in Houston is offering a free car wash in exchange for your old James Harden jersey



(🎥 @MayraABC13 ) pic.twitter.com/zmVXvzJgmD