VIDEO: la GRANDE prestazione di FONTECCHIO contro Indiana

Simone Fontecchio questa notte ha giocato più di 21 minuti con i suoi Utah Jazz contro gli Indiana Pacers e ha dimostrato di poter fare la differenza non solo con le triple. Anche, perché comunque ha chiuso 3 su 4 dalla lunga distanza. Però ha anche difeso molto bene, smazzato assist e andato sempre a rimbalzo.

Qui la prestazione completa di Fontecchio contro Indiana a Salt Lake City:

In particolare Simone ha terminato la sua ottima performance con anche 1 assist e 1 rimbalzo, perdendo 2 palle ma commettendo solo 1 fallo. Anche questo è un ottimo dato perché all’inizio la sue prestazioni erano condizionate dai troppi falli in troppo poco tempo. Ora probabilmente ha capito come controllare meglio il suo corpo e le varie situazioni difensive, così da non fare falli ingenui ma solo quelli realmente necessari.

Bisogna anche dire che è stato fortunato perché coach Will Hardy, dopo un breve periodo di studio, ora ha piena fiducia in lui. Lo considera un giocatore NBA a tutti gli effetti, con i suoi pregi e i suoi difetti, come tutti del resto. Stiamo a vedere se Fontecchio riuscirà a ripetere la prestazione di stanotte contro gli Indiana Pacers.

