VIDEO: La pazzesca prestazione di Stephen Curry contro OKC

Stephen Curry è in lotta con Nikola Jokic e Joel Embiid per la conquista del premio di MVP, ma soprattutto i suoi Golden State Warriors occupano attualmente l’ottava posizione ad Ovest, utile per un posto ai play-in: al momento si prospetta un interessantissimo Lakers-Warriors al primo turno di play-in e Steph ci arriverà in forma come non mai.

Nella notte il prodotto di Davidson ha messo a referto un’altra mostruosa prestazione: vittima di turno gli Oklahoma City Thunder, che hanno dovuto ammirare le gesta di quello che è considerato da molti il miglior tiratore di tutti i tempi; Curry ha messo a segno 49 punti in 29′ di gioco con 11/21 da 3 punti ed un complessivo 14/26 al tiro.

Di seguito il video di alcuni dei suoi canestri:

Steph Curry is the best show in basketball and it’s not up for debate. pic.twitter.com/U4LPh9V8qc — Hilltop Hoops (@HilltopNBA) May 9, 2021

Giocatore ed allenatore classe ’91, quando non è in palestra è davanti al pc a scrivere di basket (con BU dal Novembre 2012) o a guardare i suoi amati Grizzlies. E’ stato caporedattore per la trasmissione di Legabasketv Serie A Beko Live per le stagioni 2015 e 2016 insieme a Matteo Gandini.