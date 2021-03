VIDEO: la prima doppia cifra in NBA di Nico Mannion

È un Nico Mannion decisamente diverso quello che è tornato dalla bolla della G-League. Alla prima partita con i Golden State Warriors dopo il suo ritorno, il playmaker azzurro era partito in quintetto base disputando un’ottima prova contro i Phoenix Suns e nel secondo match si è confermato.

Nella sconfitta contro i Clippers, Mannion ha giocato 21 minuti e ha realizzato la sua prima doppia cifra in NBA: per lui 10 punti con 3 rimbalzi, 2 assist, 1/3 dall’arco, 2/4 da due e 3/4 in lunetta.

