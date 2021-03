VIDEO: La tripla di tabella di Antetokounmpo gli permette di chiudere l’All-Star Game senza errori

Chiamate Giannis Antetokounmpo Mister Perfezione. Si è assolutamente guadagnato questo soprannome durante l’All-Star Game. A metà del terzo quarto della gara, The Greek Freak ha tirato una tripla importante, riducendo il vantaggio del Team Durant a soli due punti, 25-23. È interessante notare che il tiro segnato gli ha permesso di chiudere 16/16 dal campo, mantenendo la sua prestazione perfetta.

GIANNIS CAN'T MISS! 16-OF-16 FROM THE FIELD 🔥 pic.twitter.com/RUOTGez58V

Giannis è il primo giocatore della storia dell’NBA a chiudere un All-Star Game con il 100% dal campo con almeno 10 tentativi.

Giannis is the first player in #NBAAllStar Game history to shoot 100% (min 10 attempts) 😤

35 Pts, 16-16 FG (via @EliasSports) pic.twitter.com/GxJ85BmeKj

