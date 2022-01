VIDEO: l’assurda espulsione di Cade Cunningham contro Phoenix

I Detroit Pistons hanno perso nettamente contro i Phoenix Suns nella gara di questa sera, nonostante un infortunio alla caviglia che ha costretto DeAndre Ayton ad abbandonare la partita nel primo quarto. I Pistons non sono nemmeno stati aiutati dagli arbitri, che nel terzo quarto hanno espulso Cade Cunningham per doppio tecnico dopo una schiacciata. La prima chiamata assoluta all’ultimo Draft si è esibita in una spettacolare giocata, con una schiacciata reverse sulla testa di Jalen Smith.

Dopo avergli schiacciato in testa, Cunningham ha indicato velocemente proprio Smith. Agli arbitri questo è bastato per assestargli il secondo tecnico e mandarlo sotto la doccia, in un episodio che sta già facendo discutere.

Cade was ejected after this dunk for pointing 😳 pic.twitter.com/MoUZvddWxw — Bleacher Report (@BleacherReport) January 16, 2022