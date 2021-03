VIDEO: LeBron James blocca un’intervista per abbracciare Steph Curry

LeBron James e Steph Curry potrebbero essere i più accaniti rivali in campo ma, dopo la sirena finale, non hanno altro che rispetto l’uno per l’altro.

James non ha lasciato che un’intervista post partita intralciasse lo scambio di convenevoli con la superstar degli Warriors dopo la partita di questa notte. Istintivamente, il leader dei Lakers si è tolto le cuffie, si è alzato e ha abbracciato Curry.

Bron had to stop his interview to dap up Steph postgame 🤝 pic.twitter.com/iaTfAaEVIV — Bleacher Report (@BleacherReport) March 1, 2021

