VIDEO: LeBron James rende omaggio a Martin Luther King Jr. e vuole continuare l’eredità di MLK

LeBron James si è assicurato di onorare Martin Luther King Jr. nel Martin Luther King Day. Dopo la vittoria dei Purple and Gold contro i New Orleans Pelicans allo Staples Center, il King ha detto che dedica la vittoria all’ultima icona del movimento per i diritti civili.

“His name and his word and his legacy still lives on.”



—LeBron to @Sedano on the significance of Martin Luther King Jr. Day pic.twitter.com/XACeP9Htku