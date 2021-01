VIDEO: LeBron James sbaglia la tripla sulla sirena e gli Warriors battono i Lakers allo Staples Center

LeBron James ha sbagliato un tiro dalla distanza contro i Golden State Warriors che avrebbe dato ai Los Angeles Lakers la quinta vittoria casalinga della stagione.

James e i Lakers hanno tenuto il comando per quasi tutta la partita fino a quando Steph Curry e gli Warriors hanno rimontato 19 punti, portandosi davanti ai campioni in carica.

Il King, che fino a quel momento aveva tirato 2 su 6 da dietro l’arco, non è riuscito a mettere a segno la bomba più importante della serata. È stato Draymond Green a difendere sull’MVP delle scorse NBA Finals nell’ultima giocata, ma James è stato comunque in grado di prendere le distanze dal difensore di Golden State.

Sfortunatamente per i losnagelini, il tiro di James si è fermato sul ferro, consentendo così agli Warriors di mantenere il loro sottile vantaggio di due punti al suono dell’ultima sirena.

