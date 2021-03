VIDEO: LeBron James si “presenta” a Nico Mannion tirandogli una spallata in faccia

Nella notte c’è stato il primo incontro tra Nico Mannion e LeBron James, nella seconda gara stagionale tra Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Hanno vinto nettamente i giallo-viola, mentre Mannion è andato per la seconda volta in carriera in doppia cifra, segnando 10 punti e smazzando 4 assist in 19′: il principale highlights della partita, diventato subito virale, è stato però il video della vigorosa spallata in faccia che LeBron ha rifilato al playmaker azzurro tentando di portare un blocco per il compagno Horton-Tucker. Gli arbitri non hanno fischiato fallo, ma Mannion non si è scomposto e ha proseguito la sua corsa nonostante la forte botta.

