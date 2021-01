VIDEO: l’emozionante tributo dei Memphis Grizzlies a Marc Gasol

Marc Gasol è tornato a Memphis per affrontare i Grizzlies con la maglia dei suoi Los Angeles Lakers.

La città del Tennessee è stata la casa del centro spagnolo per 11 anni, prima della cessione ai Toronto Raptors, in tempo per vincere il titolo con i canadesi. In estate Gasol è approdato in gialloviola per tentare di conquistare ancora l’anello e in occasione del suo ritorno a Memphis è stato accolto con un video molto emozionante.

Memphis Grizzlies made a wonderful tribute video for Marc Gasol 💙 Big Spain spent 11 seasons with the franchise, and was one of the main pillars of the Grit & Grind culture.pic.twitter.com/lP7ogMZzmJ — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 3, 2021

