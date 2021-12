VIDEO: l’espulsione di Alessandro Gentile contro Napoli

Ieri sera la Ge.Vi Napoli ha ottenuto l’ennesima vittoria della sua sorprendente parte di campionato, sconfiggendo a domicilio la Pallacanestro Varese dopo un OT. Il successo ha lanciato i partenopei al terzo posto in classifica, in attesa di Trieste che questa sera affronterà la Fortitudo Bologna. Sicuramente importante ai fini del risultato è stata l’espulsione di Alessandro Gentile nel terzo quarto. Il talento azzurro, fino a quel punto opaco con 3 punti e 1/8 al tiro, si è innervosito moltissimo con gli arbitri per il quarto fallo fischiato ai suoi danni, venendo espulso per proteste. C’è voluto l’intervento del compagno Jalen Jones per allontanare Alessandro Gentile e farlo uscire alla fine dal campo.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.