VIDEO: l’espulsione di Devin Booker contro i Lakers ha confuso tutti (compresi gli speaker)

Devin Booker è stato espulso senza tante cerimonie dal suo incontro contro LeBron James e i Los Angeles Lakers. La situazione ha spiazzato anche gli speaker poiché la ragione dell’espulsione di Booker non si era immediatamente capita. Tutto è successo all’improvviso ma, grazie all’instant replay, la vera causa dell’espulsione del giocatore dei Suns è stata chiarita.

In case you missed Devin Booker receiving one of the softest pair of technicals + ejection in NBA history pic.twitter.com/2V9dVeyMsk

— Matt Petersen (@TheMattPetersen) March 3, 2021