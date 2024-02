VIDEO: Lillard “ruba” l’MVP dell’All-Star Game ad Haliburton e si becca una PIOGGIA DI FISCHI nell’Indiana

La point guard dei Milwaukee Bucks, Damian Lillard, ha dimostrato di essere la stella più grande di tutti all’NBA All-Star Game 2024, aggiudicandosi il premio di Kobe Bryant MVP dell’NBA All-Star Game 2024. Tuttavia, molti dei presenti alla Gainbridge Fieldhouse non sembrano approvare che Lillard abbia vinto il premio di miglior giocatore della partita.

Lillard è stato sommerso di fischi mentre riceveva il premio di MVP poiché probabilmente i tifosi si aspettavano che Tyrese Haliburton vincesse il trofeo. Dopo tutto, Haliburton gioca per gli Indiana Pacers.

Damian Lillard wins the All-Star Game MVP and gets rained with boos 😂 pic.twitter.com/o5UAcYXyfM — Ahn Fire Digital (@AhnFireDigital) February 19, 2024

Non si può negare, tuttavia, che la guardia dei Bucks abbia disputato una partita straordinaria. Ha guidato la squadra dell’Est con 39 punti, tirando 14 su 26 dal campo, compresi 11 tiri da 3 su 23 tentativi da dietro l’arco. Anche Haliburton, d’altra parte, non è stato da meno: ha chiuso con 32 punti con 11 su 15 dal campo e 10 su 14 da tre punti. Jaylen Brown, invece, è uscito dalla panchina e ha messo a referto 36 punti per l’Est, che si è aggiudicato il match ad alto punteggio per 211 a 186.

Forse avrebbero potuto premiare MVP Tyrese Haliburton al posto di Lillard così da almeno vedere e sentire degli applausi in un All-Star Game che non ha avuto alcun senso di esistere.

Leggi anche: I fan NBA DISPREZZANO questo “TERRIBILE” All-Star Game per la mancanza di competitività