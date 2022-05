VIDEO: lo scontro tra Adriano Negri e l’arbitro, che allarga il gomito

Sta circolando in queste ore sui social il video di quanto accaduto qualche giorno fa, al termine di Gara-2 di Playoff di Serie A2 tra Verona e Mantova. Al termine della partita Adriano Negri, presidente del club lombardo, è andato veementemente a protestare con gli arbitri e ha tirato un calcio a uno di loro, Andrea Bortoli, mentre usciva dal campo. Per questo motivo e per il dito medio successivamente rivolto al pubblico veronese, Negri è stato inibito per 18 mesi.

Quello che non era stato scritto è però il comportamento dell’arbitro Bortoli, ripreso dal video sopracitato. Mentre Negri protesta con uno degli ufficiali di gara, è proprio Bortoli ad allargare il gomito per colpirlo, fingendo di non farlo apposta. Da qui la reazione di Negri, poi giustamente punito dalla Giustizia Sportiva.

“Appena è finita la partita sono sceso dagli spalti per andare a parlare con gli arbitri. Mi sono presentato a loro chiedendo chi fosse il primo arbitro ma sono stato completamente ignorato. Sentendomi irriso, ho perso il lume della ragione. Li ho accompagnati per tutto il percorso fino al tunnel degli spogliatoi sottolineando come la nostra società fosse stata umiliata. A quel punto, uno degli arbitri mi ha dato una spallata, gli ho risposto che era stato provocatore e gli ho tirato un calcetto nello stinco” aveva raccontato nei giorni scorsi Adriano Negri alla Gazzetta di Mantova.