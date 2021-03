VIDEO: Luka Dončić ha regalato un assist IMPOSSIBILE a Maxi Kleber

Luka Dončić è un genio degli assist. Lo ha dimostrato questa notte contro i Portland Trail Blazers. Dopo aver distribuito un assist a Tim Hardaway Jr. nel secondo quarto di gioco, lo sloveno ha smazzato un altro meraviglioso passaggio a Maxi Kleber nel terzo periodo.

Luka has eyes in the back of his head 😳 pic.twitter.com/koFFpRnAiM

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) March 20, 2021