VIDEO: Luka Doncic si infuria per un mancato fischio arbitrale e rompe un cartellone pubblicitario

Non è stato un avvio di stagione facile per Luka Doncic, statisticamente parlando, e questo sicuramente ha generato nello sloveno un po’ di nervosismo, mostrato nel finale di primo tempo dell’ultima partita contro Miami. Nonostante il largo vantaggio dei suoi Dallas Mavericks, Doncic si è infuriato con gli arbitri per un fallo non fischiato ai suoi danni proprio sulla sirena, mentre penetrava a canestro.

Doncic ha imprecato contro uno degli arbitri, che l’ha punito con un fallo tecnico, ed è stato trattenuto a forza dai compagni: la sua rabbia allora ha deciso di scatenarla su un “povero” cartellone pubblicitario dietro il canestro, tirandogli un calcio che ne ha staccato un pezzo.

Luka took his anger out on the video board. 😅 pic.twitter.com/H6BG9CmALC — House of Highlights (@HoHighlights) January 2, 2021

