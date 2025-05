VIDEO: Luka Doncic torna a Madrid e il suo Real batte il Coviran Granada di Visconti

Con la presenza della leggenda della squadra Luka Doncic, il Real Madrid ha superato il Coviran Granada con una vittoria per 79-67 alla Movistar Arena.

Luka Doncic and Real Madrid president Florentino Pérez in the game vs Granada for the Spanish #LigaEndesapic.twitter.com/mA2THBT7Fb

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) May 25, 2025