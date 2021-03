VIDEO: Magic Johnson si fa vaccinare contro il Covid-19

Come alcuni ex colleghi, più anziani di lui, anche Magic Johnson ha ricevuto nelle scorse ore la prima dose di vaccino anti-Covid. La leggenda dei Los Angeles Lakers, soggetto particolarmente a rischio perché malato di AIDS, ha postato il video della vaccinazione su Twitter.

“Oggi mi sono fatto iniettare la prima dose del vaccino Pfizer contro il Covid-19. Sono felicissimo di aver compiuto uno dei passi finali per proteggere me stesso e la mia famiglia dal Covid!” ha scritto Magic, che sicuramente fungerà da esempio per la popolazione americana a differenza di Andrew Wiggins, che ieri si era invece detto contrario al vaccino.

Today I got my first dose of the Pfizer COVID-19 vaccine. I’m so excited to have taken one of the final steps to protect myself and my family from COVID-19! pic.twitter.com/1ZTAqtu3OZ

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) March 24, 2021