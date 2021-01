VIDEO: Markelle Fultz ha subito un bruttissimo infortunio al ginocchio

Nei primi minuti della partita di stanotte contro i Cleveland Cavaliers, Markelle Fultz ha dovuto abbandonare il campo a causa di un brutto infortunio al ginocchio sinistro subito mentre penetrava a canestro. Il giocatore, che stava vivendo un ottimo inizio di stagione con gli Orlando Magic, è uscito dal parquet e non vi ha più fatto ritorno.

Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni. I Magic hanno già una disastrosa situazione di infortuni viste le assenze di Jonathan Isaac (per tutta la stagione), Al-Farouq Aminu, Chuma Okeke ed Evan Fournier.

Markelle Fultz goes down with a knee injury 🙏 Prayers Up pic.twitter.com/X84gxT8qyU

Magic rule out Markelle Fultz for the rest of tonight's game after he suffered a left knee injury pic.twitter.com/w1frXepaTa

