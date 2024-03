VIDEO: Matt Barnes e l’incredibile lotta con… un opossum!

Matt Barnes non si è mai tirato indietro su un campo da basket: nei suoi 13 anni di carriera NBA ha sempre avuto la reputazione di uno dei giocatori più duri e difensori più arcigni della Lega e le sue (dis)avventure fuori dal campo hanno sempre confermato un carattere a dir poco fumantino, come ad esempio il famoso alterco con Derek Fisher.

Nella NBA, Matt Barnes ha vestito le maglie di Kings, Knicks, Sixers, Warriors, Suns, Magic, Lakers, Clippers e Grizzlies e si è ritirato nel 2017, quando è finalmente riuscito a conquistare il suo primo e unico anello con i Golden State Warriors: oggi 44enne, Barnes sta cercando di vivere al meglio la sua vita da ex atleta, ma negli ultimi giorni è diventato virale grazie ad un video girato da lui stesso e pubblicato su Instagram, in cui si vede lo stesso Barnes che cerca di cacciare in tutti i modi da casa propria un opossum che si era intrufolato nella sua cucina.

Un video tutto da vedere!

Matt Barnes was on IG Live to show everybody that a possum just entered his house and it’s 9 minutes of hilarity pic.twitter.com/VuhQJyTIS3

— Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) March 26, 2024