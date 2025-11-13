Fontecchio Miami Cleveland

VIDEO: Miami sconfitta da Cleveland ma Fontecchio BRILLA

Dopo la vittoria al supplementare di due giorni fa, i Miami Heat di Simone Fontecchio non riescono a ripetersi contro i Cleveland Cavaliers, che si impongono con un netto 130-116 in trasferta. Nonostante la sconfitta, la serata regala comunque buone notizie per i tifosi italiani: Fontecchio continua a convincere e firma un’altra solida prestazione in maglia Heat.

Fontecchio ancora protagonista dalla panchina

L’azzurro, entrato come di consueto dalla panchina, ha chiuso il match con 13 punti in 19 minuti, frutto di un eccellente 3/5 da tre punti, oltre a 4 rimbalzi e una palla recuperata. Il rendimento dell’ex Detroit Pistons conferma il suo impatto sempre più significativo nel roster di Miami, dove si è guadagnato la fiducia dello staff tecnico grazie alla sua energia e precisione al tiro.

Cleveland si prende la rivincita

I Cavaliers hanno approfittato della serata offensiva ispirata di Donovan Mitchell e Darius Garland, riuscendo a gestire il ritmo e a trovare continuità in attacco. Per Miami, invece, le difficoltà difensive hanno pesato nel secondo tempo, con la squadra di coach Spoelstra costretta a rincorrere per tutto il quarto periodo.

Prossimo impegno e prospettive per Fontecchio

Dopo la sconfitta con Cleveland, i Miami Heat torneranno in campo nella notte tra giovedì e venerdì per affrontare i Boston Celtics, in un test importante per misurare la loro crescita e per vedere se Fontecchio potrà confermare il suo momento positivo. La crescita del giocatore italiano in NBA è ormai evidente: continuità, fiducia e concretezza sono diventate le sue caratteristiche distintive in questa stagione.

