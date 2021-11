VIDEO: Mike James discute con coach Mitrovic e abbandona il campo

Mike James non è nuovo a litigi con i propri coach. È stato proprio per una rottura con coach Itoudis che in estate aveva lasciato il CSKA Mosca con largo anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Nei mesi scorsi l’americano aveva firmato con l’AS Monaco, col quale sta giocando una buona Eurolega. Questa sera però James ci è ricascato, pizzicato dalle telecamere. Arrabbiato per una sostituzione nel quarto quarto nella gara contro l’Efes, James ha discusso con coach Zvezdan Mitrovic e poi, invece di sedersi in panchina, è rientrato direttamente negli spogliatoi.

James non è più rientrato, chiudendo la partita con appena 18′ e 4 punti segnati e saltando gli ultimi 7′ e mezzo.

Mike James went to the locker room after an argument with coach Zvezdan Mitrovic. pic.twitter.com/EUM8iY6qa4 — Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) November 19, 2021