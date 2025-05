VIDEO: MIRACOLO di Myles Cale sulla sirena, Trento pareggia la serie contro Milano

Myles Cale è l’eroe di Gara-2: l’americano, con il punteggio di parità a quota 67, ha raccolto una palla vagante dopo un contatto tra Mirotic e Bayehe e, su una gamba sola, ha alzato una preghiera che ha trovato solo la retina regalando a Trento il pareggio della serie contro l’Olimpia Milano, ora sull’1-1.

Trento vince così 70-67 una gara ancora una volta molto equilibrata ma controllata per tre quarti dai bianconeri. I padroni di casa, con 17 punti di Ellis e 14 di Ford, sono arrivati al 30′ avanti 62-54 ma hanno segnato solo 8 punti negli ultimi 10′. Questo ha dato all’Olimpia, comunque non molto più prolifica in attacco, di recuperare e trovare il pareggio con una tripla di Nikola Mirotic a poco meno di 2′ dalla fine. Nessuna delle due formazioni ha poi trovato punti nel resto del match, con tanti errori da una parte e dall’altra compreso quello di Ford. Il rimbalzo di Mirotic sembrava destinare le due squadre al supplementare, poi il miracolo di Cale che ha riaperto la serie.

Ora appuntamento tra due giorni all’Unipol Forum per una Gara-3 già decisiva per l’inerzia della serie.

Foto: Lega Basket A