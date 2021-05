Il centro degli Utah Jazz, Rudy Gobert, è uno dei difensori più impattanti dell’NBA di oggi, ma ci sono alcuni tiri che non riesce a fermare, come per esempio quello partito dalla bocca di Charles Barkley in merito al modo in cui era vestito prima di gara-1 della loro serie di playoff contro i Memphis Grizzlies.

Quando Gobert stava entrando nell’arena per dirigersi verso il suo spogliatoio, le telecamere di NBA on TNT lo hanno sorpreso con il suo vestito a dir poco stravagante secondo Charley Barkley, anche se siamo abituati a molto peggio con Russell Westbrook, per esempio. Sir Chuck comunque non è un fan di questi abbigliamenti poco convenzionali e ha fatto sapere i suoi pensieri a tutti gli spettatori del programma:

“Non puoi indossare un pigiama per andare alla partita”, ha detto scherzosamente Charles Barkley sul vestito di Rudy Gobert.

“You can’t wear pajamas to the game.” 😂 Chuck wasn’t feeling Rudy Gobert’s fit pic.twitter.com/R36yjlIplu — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 24, 2021

Definire un pigiama il vestito di Rudy Gobert è un qualcosa di abbastanza azzardato da parte di Charles Barkley però ha comunque fatto molto ridere sia chi era presente in studio con Sir Chuck sia i milioni di telespettatori NBA che stavano seguendo la trasmissione con grande attenzione per l’esordio a questi playoff degli Utah Jazz e dei Memphis Grizzlies.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.