VIDEO NBA – Alex Caruso posterizza l’avversario emulando LeBron James

Il CaruShow è andato in scena nella partita in trasferta dei Los Angeles Lakers contro i Sacramento Kings i questa notte. La guardia dei Purple and Gold, Alex Caruso, ha annientato la difesa dei Kings emulando il fenomeno NBA LeBron James.

I campioni in carica di Los Angeles hanno eseguito un perfetto dai e vai con Marc Gasol che ha visto Caruso tagliare verso canestro. AC, ovviamente, ha preferito posterizzare l’avversario piuttostoche chiudere con un facile lay-up e si è assicurato che il difensore dei Kings Maurice Harkless si ricordasse di lui dopo la partita.

Ecco il video della schiacciata stratosferica:

Ci vorrà un po’ di tempo prima che i Lakers possano i nuovo contare su LeBron James e Anthony Davis. Tuttavia, hanno ancora ragazzi affidabili come Caruso che possono dare loro una spinta per provare a posizionarsi nella miglior posizione possibile in questa tribolata regular season.

Non è facile per i californiani giocare senza i propri fenomeni, considerando che la squadra è stata costruita intorno a loro. Però in questo momento devono fare di necessità virtù, sperando che LeBron e Davis possano tornare in fretta, magari anche prima della post season. I Lakers vogliono difendere il titolo ma la concorrenza quest’anno è agguerritissima.

LEGGI ANCHE: 5 candidati al buyout che potrebbero firmare ai Los Angeles Lakers

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.