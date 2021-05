Andre Drummond ama scherzare con i compagni di squadra NBA, in particolare con LeBron James ai Los Angeles Lakers. Oltre a far parte dell’attacco dei campioni in carica, Drummond ha appena conquistato le sue prime due vittorie consecutive nella post season con i Lakers che hanno battuto la testa di serie numero 1 dei playoff, ovvero i Phoenix Suns in gara-3.

Verso la fine del match, con i Lakers in vantaggio in doppia cifra, Andre Drummond ha imitato il quattro volte MVP da bordo campo mentre LeBron James attaccava in post up l’ala dei Phoenix Suns, Jae Crowder. Drummond fa davvero ridere perché sembra esattamente il King. Ma LBJ come ha fatto a non deconcentrarsi?

Certamente fa ridere Andre Drummond che, mentre LeBron James sta giocando un’azione decisiva nei playoff NBA, lo imita come se fossero al campetto tra amici. Avere giocatori che portano tranquillità e simpatia come il centro ex Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons fa bene alle squadre, soprattutto quando le cose vanno male, com’è accaduto quest’anno. Drummond ha chiuso con 6 punti e 11 rimbalzi questa gara-3 di NBA playoff contro i Phoenix Suns di Chris Paul e Devin Booker.

