Gli infortuni hanno giocato un ruolo importante nella stagione NBA 2020-2021 e purtroppo hanno influito anche questa notte. Durante gara-4 tra Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks, Giannis Antetokounmpo ha subito un infortunio al ginocchio spaventoso che ha fatto tacere la State Farm Arena in NBA.

Antetokounmpo ha saltato per provare a stoppare una possibile schiacciata in alley-oop del centro NBA Clint Capela ma ha forse subito un colpo al ginocchio sinistro prima di atterrare a terra. Il suo ginocchio si è piegato all’indietro in un modo molto spaventoso e brutto.

This is the Giannis knee injury. It looks gruesome, but hoping it isn't pic.twitter.com/DjuGLeV91F

— BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) June 30, 2021