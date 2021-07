Giannis Antetokounmpo si è divertito moltissimo dopo che i Milwaukee Bucks hanno finalmente vinto il loro primo titolo in cinque decenni nelle NBA Finals del 2021, festeggiando addirittura con un sigaro come LeBron James. Il due volte MVP era tutto sorridente dopo un incredibile capolavoro in gara-6 e si è assicurato di portare la sua epica prestazione in campo fino allo spogliatoio mentre i Bucks celebravano la loro vittoria.

Si sa che Giannis è andato in live su Instagram subito dopo la celebrazione del trofeo per portare con sé i suoi 10 milioni di follower mentre il 26enne festeggiava come se non ci fosse un domani. In un filmato recentemente scoperto, sembra che Antetokounmpo abbia dovuto assicurarsi di non lasciare che la superstar dei Los Angeles Lakers, LeBron James, lo festeggiasse dopo aver vinto il suo primo anello in assoluto.

“Ho bisogno del mio sigaro”, ha detto Giannis Antetokounmpo tramite Bleacher Report. “Devo fare quello che ha fatto Bron l’anno scorso, ho bisogno del mio sigaro. Ehi, dov’è il mio sigaro?”.

“I gotta do what Bron did last year, I need my cigar.” Giannis is comedy 😭 (via @nba) pic.twitter.com/QgQGA7Gr7q — Bleacher Report (@BleacherReport) July 23, 2021

La foto del sigaro di LeBron è stata una delle immagini più memorabili di quella pazza notte dell’ottobre del 2020, quando i Lakers hanno vinto il campionato 2019-2020, e Antetokounmpo ha voluto emularlo dopo la vittoria dell’NBA.

