In assenza di LeBron James, Anthony Davis dei Los Angeles Lakers ha aumentato i propri giri ed è stato decisivo nella vittoria NBA contro i Denver Nuggets con anche la stoppata decisiva su Facundo Campazzo.

Con circa 10 secondi rimanenti sul cronometro e i Lakers in vantaggio sul 93 a 89, Campazzo è stato in grado di liberarsi dalla difesa di LA per scagliare una tripla… o almeno così pensava. Davis ha cercato rapidamente di recuperare sulla guardia argentina e ha avuto successo poiché è stato in grado di deviare il tiro e dare ai Purple and Gold il possesso che ha regalato loro la vittoria tanto attesa quanto necessaria ai fini di classifica.

AD sealed the game with this block as well ❌pic.twitter.com/BkAD4FrkyS — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 4, 2021

Naturalmente Anthony Davis non ha soltanto stoppato Campazzo durante la sua gara NBA perché ha chiuso con 25 punti, 7 rimbalzi e 3 stoppate, di cui una fondamentale, come detto sopra. The Brow è finalmente tornato a giocare ai suoi livelli e si è ripreso i suoi Los Angeles Lakers, che stanno vivendo un’annata complicatissima a causa dei tanti infortuni. Non dimentichiamoci che LeBron James ha affrontato e sta affrontando uno degli infortuni più gravi della sua carriera ai limiti della perfezione, fisica e non solo.

