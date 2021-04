VIDEO NBA – Curry trolla Klay Thompson per il suo look da marinaretto

La superstar infortunata dei Golden State Warriors, Klay Thompson, è stato trollato da Steph Curry in un video prima della gara NBA contro gli Washington Wizards al Chase Center di San Francisco. Il suo aspetto look per la serata ha sicuramente fatto ridere il suo collega Splash Brother ma anche tutta la sua community su Instagram.

Il due volte MVP dell’NBA si è rivolto a Instagram per prendere in giro scherzosamente Thompson, che sembrava stesse per salire a bordo e governare una nave piuttosto che assistere a una partita di basket.

Il tiratore degli Warriors di 31 anni ha fatto la sua parte indossando una camicia a righe, pantaloni bianchi e, naturalmente, alcune scarpe da barca per completare il suo completo di ispirazione nautica.

Curry non ha proprio potuto trattenersi e ha iniziato a cantare persino “I’m On A Boat” di The Lonely Island mentre mostrava l’outfit di Klay per il match. Thompson naturalmente l’ha presa sul ridere e ha iniziato a scherzare con il suo amico Steph. Ecco il video in cui Curry ha trollato Thompson prima del match NBA:

Stephen Curry trolls Capt. Klay Thompson's drip ahead of the Warriors game. 😂⚓️ (via @StephenCurry30) pic.twitter.com/rlaBBatJVK — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 9, 2021

Gli Warriors purtroppo hanno poi perso contro i capitolini, vedendo così allontanarsi sempre di più il sogno di poter giocare i playoff per il secondo anno di fila. Al momento sono decimi e difficilmente riusciranno a salire in classifica.

