Proprio quando pensavi che LeBron James si fosse lasciato alle spalle il suo infortunio alla caviglia, la star NBA dei Los Angeles Lakers lo ha nuovamente aggravato nella loro ultima gara di regular season contro i New Orleans Pelicans.

LeBron James era partito con uno dei suoi potenti contropiedi, ma ha avuto un atterraggio non conoscono che ha costretto James a lasciare la sfida NBA, sempre per un problema alla caviglia. Di seguito riportiamo il video che ha terrorizzato i tifosi dei Los Angeles Lakers in vista del Play-In Tournament contro i Golden State Warriors:

LeBron leaves the game after rolling his ankle pic.twitter.com/zV1NfdagOx — Bleacher Report (@BleacherReport) May 17, 2021

L’infortunio alla caviglia non poteva arrivare in un momento peggiore per LeBron James e i californiani. I Los Angeles Lakers dovranno appunto giocare il Play-In NBA con i Golden State Warriors a brevissimo e non possono permettersi di non avere il proprio miglior giocatore al top della forma. La condizione fisica di LeBron James per quell’incontro sarà una nuvola oscura che incombe sulla franchigia dei Purpla and Gold per i prossimi due giorni. James aveva appena saltato 26 partite dopo essersi infortunato alla stessa caviglia. Certo che la sfortuna ci sta davvero vedendo benissimo con il fenomeno nativo di Akron, in Ohio.

