L’allenatore NBA e di Team USA, Gregg Popovich, non era in vena di fake news e diffamazioni dopo che la sua squadra ha perso un’altra dura partita contro l’Australia questa notte. Il capo allenatore dei San Antonio Spurs è intervenuto dopo che un giornalista sembrava aver suggerito più volte che la squadra nazionale dovrebbe demolire squadre come l’Australia e la Nigeria mentre si preparano per le imminenti Olimpiadi di Tokyo ma ciò non è successo.

“Hai fatto lo stesso tipo di domanda l’altra volta. Posso finire? Posso finire la mia dichiarazione? Mi lascerai finire la mia dichiarazione o no? Quando fai affermazioni di questo tipo numero uno, non dai rispetto alle altre squadre. Ti ho parlato l’ultima volta della stessa cosa, abbiamo avuto partite molto ravvicinate contro quattro dei cinque paesi in tutti questi tornei. Quindi, le buone squadre non si demoliscono. Ci sono alcune partite che potrebbero succedere in uno di questi tornei come i Campionati del Mondo o le Olimpiadi in cui qualcuno viene buttato fuori ma in generale, nessuno asfalta nessuno se giochi contro buone squadre” .

"Can I finish my statement? Are you gonna let me finish my statement or not? So you'll be quiet now while I talk?"

Gregg Popovich and a reporter got into a heated exchange after Team USA's loss to Australia. 😳pic.twitter.com/IwjT0WIWCY

