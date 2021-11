VIDEO NBA: i Lakers vengono sconfitti dai Thunder e nel finale anche ‘Melo perde la testa

Arriva un’altra sconfitta per i Los Angeles Lakers, la quarta in nove partite. Nella notte i giallo-viola hanno perso 107-104 contro gli Oklahoma City Thunder, per i quali è invece solo la seconda vittoria della stagione. Un KO che corona un inizio pessimo dei Lakers, incapaci di trovare continuità e col problema LeBron James, assente almeno per un’altra settimana a causa di un infortunio muscolare agli addominali.

Come se non bastasse, nel finale, proprio prima dell’ultimo possesso, c’è stato un parapiglia in campo con protagonisti da una parte Carmelo Anthony e dall’altra Lu Dort.

Dort ha avuto l’ultima parola, visto che appena la situazione si è calmata è scappato alla disattenta difesa dei Lakers e con una schiacciata ha chiuso virtualmente la gara. Nel post-partita, Carmelo Anthony si è limitato a commentare il KO dicendo: “Non dovevamo perdere questa partita”.