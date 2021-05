VIDEO NBA – I Lakers vincono a New York, LeBron James e Anthony Davis trollano Spike Lee

I Los Angeles Lakers hanno vinto 101-99 sul campo dei New York Knicks. Successo importante in chiave playoff per i gialloviola mentre i newyorkesi hanno fallito la matematica qualificazione alla post season.

A bordocampo al Madison Square Garden, come accade spesso, c’era anche Spike Lee, super tifoso dei Knicks. Al termine dell’overtime Anthony Davis ha deciso di far “pagare” al regista il tifoso per i suoi colori durante la gara. AD si è portato un dito all’orecchio come a dire “Non ti sento più” e subito dopo LeBron James (in borghese) si è unito alla presa in giro.

