Non è un segreto che Drake sia un fan sfegatato dell’NBA. Tutti avete visto la sua reazione durante l’intenso scontro al Play-In tra Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. Ora, è il figlio di Drake, Adonis, che è un fan NBA di LeBron James, a essere diventato virale per la sua reazione.

Adonis dovrebbe abituarsi ai riflettori molto velocemente poiché Drake vedrà in primissima persona moltissime partite dei playoff NBA e quasi certamente se lo porterà con sé. Il pluripremiato rapper ha recentemente presentato il suo adorabile figlio a LeBron, mostrandogli i video dei momenti salienti di The King. E proprio come gli altri giovani fan, Adonis era totalmente ipnotizzato.

Drake had to put his son onto some of @KingJames' best highlights 👑 Adonis was in awe pic.twitter.com/hkXC8bp1Au — Bleacher Report (@BleacherReport) May 4, 2021

Con la sua squadra del cuore, i Toronto Raptors, fuori dai playoff NBA, Drake probabilmente tiferà per i Los Angeles Lakers del suo amico e fratello LeBron James. Dopotutto, adesso è la squadra preferita di suo figlio. Ci saranno delle faide in casa perché certamente il rapper canadese proverà a farlo tifare per i Toronto Raptors ma sarà molto difficile vista l’ammirazione di Adonis nei confronti di King James. Il figlio di Drake non ha staccato gli occhi dai video NBA di LeBron James nemmeno per un secondo.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.