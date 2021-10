La superstar NBA dei Denver Nuggets, Nikola Jokic, è caduta a terra per il dolore dopo un contatto con il ginocchio del lungo degli Utah Jazz, Rudy Gobert, subendo un brutto infortunio vedendo le immagini.

Verso la fine del secondo quarto, Nikola Jokic stava difendendo su Gobert vicino al canestro; mentre il francese ha fatto la sua mossa per attaccare il ferro, ha accidentalmente colpito il ginocchio del serbo. Il ginocchio di Jokic ha chiaramente ceduto mentre cadeva e ora non saranno belle settimane per Joker.

L’omone dei Nuggets si è contorto a terra dal dolore e non è riuscito subito ad alzarsi, ci ha messo un po’, però zoppicava in maniera molto vistiva finché si è diretto in qualche modo verso gli spogliatoi, per fortuna senza l’aiuto della barella.

Prayers up to Nikola Jokic 🙏🏽 The MVP exited the game after this collision with Rudy Gobert in the first half of Nuggets-Jazz.pic.twitter.com/TLxwZchBkK — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 27, 2021

Nikols Jokic non è più rientrato in partita per infortunio dopo lo scontro con Rudy Gobert e questo non è certo un bel segnale per i Nuggets e per l’NBA tutta. Ci auguriamo che si tratti solo di una botta e che a freddo la situazione non peggiori. Certo, in caso i un infortunio serio, sarebbe un enorme problema per i Denver Nuggets perché affrontare un X numero di partite senza l’MVP della passata regular season non sarebbe semplice da sopportare, sia a livello mentale sia a livello tecnico.

