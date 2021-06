VIDEO NBA: Kevin Durant viene consolato da sua madre dopo la sconfitta

La prima stagione NBA completa di Kevin Durant con i Brooklyn Nets si è conclusa con una delusione ma fortunatamente per lui sua madre era lì per confortarlo e dargli alcune parole incoraggianti.

I Nets hanno perso gara-7 della loro serie di playoff contro i Milwaukee Bucks con un margine ristretto per 115 a 111. Ha ufficialmente concluso la stagione per Brooklyn, anche se KD non può essere incolpato per la mancanza di tentativi poiché ha chiaramente dato tutto se stesso, specialmente nella resa dei conti fondamentale del do-or-die.

Dopo la bruciante eliminazione, la mamma di KD, Wanda Durant, ha condiviso un momento speciale con suo figlio e gli ha dato il suo fortissimo sostegno nonostante la loro straziante fine.

KD and his mom share a moment after the Nets lose Gave it his all. pic.twitter.com/kPcpG0agTX — Bleacher Report (@BleacherReport) June 20, 2021

Si tratta di una scena molto bella e sincera perché, non dobbiamo mai scordarlo, sono uomini ancor prima di essere macchine da canestri. E quindi hanno dei sentimenti, soffrono e gioiscono, quando perdono o quando vincono. Soprattutto Kevin Durant, che ha un rapporto bellissimo con sua madre come abbiamo potuto apprezzare in questi anni in cui è in NBA.

Brooklyn è stata eliminata a causa del piedone di Kevin Durant