VIDEO NBA – La bellissima chiamata di Giannis al fratello Thanasis dopo la vittoria del titolo

Giannis Antetokounmpo ha dominato gara 6 delle Finals, regalando così il titolo NBA ai Milwaukee Bucks. Fra i suoi compagni di squadra c’è anche il fratello Thanasis, fermo dal match precedente a causa dei protocolli anti-Covid.

Thanasis perciò non ha potuto prendere parte ai festeggiamenti ma il fratello Giannis lo ha chiamato subito dopo la fine della partita. I due però non si sono sentiti in privato ma tramite una diretta Instagram, seguita da migliaia di fan.

Parole di grande affetto fra i due e la volontà di Giannis di raggiungere il fratello che l’ha subito fermato dicendogli: “Non ti apro la porta”. La festa poi è andata avanti e c’è stata la conferenza stampa in cui Antetokounmpo ha lanciato una frecciatina alle altre super star NBA e ha raccontato di nuovo la sua storia toccante.

Giannis sharing the moments after winning the title on IG Live with his brother. This is amazing start to finish. pic.twitter.com/rEMG7vMS9l

— Danny Parkins (@DannyParkins) July 21, 2021