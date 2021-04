Mike James, dopo la baruffa con il CSKA Mosca, ha firmato un decadale in NBA con i Brooklyn Nets, secondo molti la squadra favorita alla vittoria finale dell’NBA. Questa notizia ha sconvolto moltissimi appassionati di basket perché nessuno credeva che, dopo quanto accaduto in Russia, qualcuno lo potesse firmare prima di quest’estate.

Nel riesordio in NBA con i Brooklyn Nets ha chiuso con 8 punti poco più di 21 minuti di gioco, tirando 3 su 8 dal campo e segnano l’unica tripla tentata. La franchigia allenata da Steve Nash ha poi vinto la gara contro i Boston Celtics e ciò non era scontato considerando che sia James Harden sia Kevin Durant non hanno giocato e il quintetto iniziale era composto da Kyrie Irving, Landry Shamet, Joe Harris, Jeff Green e DeAndre Jordan.

Ora bisogna capire se i Brooklyn Nets decideranno di confermarlo dopo questo decadale oppure lasciarlo andare. Certo, avere un giocatore come Mike James a roster ha i suoi pro e i suoi contro per Brooklyn in NBA. Il talento non gli manca, proprio no, però non è un carattere facile da gestire e inserirlo in un contesto pieno di prime donne non è proprio la cosa più semplice del mondo.

