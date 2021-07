VIDEO NBA – La prova sontuosa di Chris Paul in gara 6 per mandare i Phoenix Suns alle Finals

Prestazione sontuosa per Chris Paul in gara 6 delle finali della Western Conference. CP3 ha letteralmente preso per mano i Phoenix Suns, trascinandoli al successo 130-103 sui Los Angeles Clippers. I Suns si aggiudicano la serie per 4-2 e volano alle Finals, dove mancavano da ben 28 anni.

Paul ha letteralmente dominato la partita segnando 41 punti, 31 dei quali nel secondo tempo. Per lui anche 8 assist, 4 rimbalzi, nessuna palla persa e un clamoroso 7/8 dalla arco.

In questo video le sue giocate migliori nel finale di gara.