I Brooklyn Nets sembravano la favorita numero 1 in assoluto per la vittoria del campionato in gara-1 ma con il preoccupante infortunio al ginocchio di James Harden, la situazione potrebbe cambiare in maniera davvero repentina. La star dei Brooklyn Nets, Kyrie Irving, ha parlato dell’infortunio di James Harden dopo la vittoria in gara-1 del secondo turno dei playoff NBA contro i Milwaukee Bucks:

“Sentiremo la sua mancanza, qualunque cosa accadrà”.

"We're gonna feel his loss no matter what" Kyrie Irving discusses his emotions regarding James Harden's injury: pic.twitter.com/CQvO13EyqS — Nets Videos (@SNYNets) June 6, 2021

Nonostante i Brooklyn Nets abbiano la potenza di fuoco necessaria per competere anche senza l’ex fenomeno degli Houston Rockets, non sono la stessa cosa quando James Harden è in squadra. L’ex MVP è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso in maniera positiva per Brooklyn. Ha una media di 10,9 assist in 36 partite giocate con i Nets, fungendo da hub di distribuzione per i propri compagni NBA Kyrie Irving e Kevin Durant. E non solo.

Harden aveva già saltato 18 partite con i Brooklyn Nets in questa stagione a causa di un infortunio molto simile al tendine del ginocchio. Ci auguriamo che riesca a stringere i denti ed essere pronto entro la fine della serie. In un’eventuale finale di Conference NBA contro Philadelphia, la presenza dei Big Three, James Harden, Kevin Durant e Kyrie Irving è fondamentale perciò speriamo recuperi dall’infortunio.

