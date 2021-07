Gli ex compagni di squadra in NBA ai Miami Heat, LeBron James e Chris Bosh, si sono riuniti sul tappeto rosso martedì in una proiezione speciale di Space Jam: New Legends. Bosh, ex superstar dei Miami Heat e dei Toronto Raptors, ha mostrato tanto amore e supporto al suo amico di lunga data LBJ, il cui film tanto atteso sarà presentato in anteprima negli Stati Uniti alla fine di questa settimana.

Dai un’occhiata alla superstar dei Los Angeles Lakers e Chris Bosh mentre condividono un momento emozionante prima di sorridere per i paparazzi nel video pubblicato da Uninterrupted:

No, LeBron non sta reclutando Chris Bosh per far parte della “Tune Squad” dopo la loro avventura NBA. Hanno già avuto la loro giusta quota di vittorie. Quindi dobbiamo dare a ragazzi come Bugs, Taz, Daffy e il resto dell’universo cinematografico dei Looney Tunes una possibilità di vincere contro la “Goon Squad”.

La loro vita insieme sui campi da basket ha portato a due anelli per i Miami Heat, nel 2012 e nel 2013, dove Bosh e James inizialmente si sono uniti come parte dei “Big Three” degli Heat insieme a Dwyane Wade. Sono stati anni incredibili per tutti, per chi li ha vissuti dal campo e per noi dalla TV.

LEGGI ANCHE: Gli Warriors hanno discusso una possibile offerta per Damian Lillard