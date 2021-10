VIDEO NBA – Lakers, l’incredibile infrazione al tiro libero di Carmelo Anthony

Esordio stagionale da dimenticare per i Los Angeles Lakers. Dopo una brutta pre-season, è arrivato anche il ko (121-114) nella prima gara ufficiale contro i Golden State Warriors.

Prova negativa per Russell Westbrook e nemmeno Carmelo Anthony, in uscita dalla panchina, è riuscito a incidere. Il veterano è stato anche protagonista di un curioso episodio nel terzo quarto, con i Lakers avanti di 9 punti.

In lunetta, Anthony ha iniziato il tiro ma di fatto non l’ha concluso, mentre tutti andavano a rimbalzo. Difficile capire i motivi dell’interruzione, di certo c’è l’ilarità dei giocatori in campo e l’infrazione chiamata dagli arbitri.

Episodio commentato anche da alcuni colleghi sui social, fra tutti Ja Morant e Donovan Mitchell che hanno riso molto per l’errore di ‘Melo.

Naaa he ain’t just do that 😂😂 — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) October 20, 2021