Quella di ieri notte per i Los Angeles Lakers è stata una vera e propria disfatta contro i Phoenix Suns. Il risultato del re-match del primo turno degli ultimi Playoff si è concluso 105-115 allo Staples Center, risultato un po’ bugiardo perché in realtà i Suns hanno dominato superando anche i 30 punti di vantaggio sui giallo-viola. Proprio nel momento di maggior difficoltà dei Lakers, che non riuscivano più a segnare nulla mentre Phoenix colpiva come e quando voleva nel terzo quarto, il linguaggio del corpo di LeBron James è stato emblematico. La superstar dei Lakers, dopo aver fermato Cam Johnson in contropiede forse con un fallo non ha partecipato al successivo possesso offensivo dei suoi.

LeBron taking his time…for whatever reason, we don’t know! 😤pic.twitter.com/qCJKOmfbOR — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 23, 2021

LeBron ha scambiato qualche parola con Cameron Payne, che dalla panchina probabilmente aveva protestato per il contatto con Johnson. Dopodiché è rimasto diversi secondi fermo, guardando dalla propria metà-campo i compagni attaccare 4vs5 fino alla successiva interruzione. Immagini che sicuramente hanno evidenziato la frustrazione di James per la brutta prova della sua squadra, ma che nel frattempo hanno lasciato anche perplessi per il suo atteggiamento. Contro i Suns, LeBron James ha chiuso con 25 punti e 5 assist, statistiche però che nascondono una prova molto opaca. Il giocatore dei Lakers è stato messo in seria difficoltà da Mikal Bridges su entrambi i lati del campo.

